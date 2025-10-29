В Киеве уже объявили о сдаче Приднестровья Москвой. Ответ мечтателям

29.10.2025
Посол Украины в Молдове Паун Роговей заявил, что Россия теряет Приднестровье, которое якобы постепенно вливается в социально-экономическое пространство Молдовы.

Этот процесс должен завершиться мирной реинтеграцией региона в РМ при условии демилитаризации и вывода российских войск, а приднестровцы уже голосуют за европейский вектор, вещает дипломат.

Почему выводы Киева, мягко говоря, преждевременны – объясняет «ПолитНавигатору» эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ Игорь Шорников.

– Можно ли судить об устремлениях приднестровцев по результатам голосования на молдавских выборах?

Судить о настроениях приднестровцев по результатам сфальсифицированных выборов – попытка либо обмануть самого себя, либо европейских спонсоров, которые должны поверить, что  препятствий для евроинтеграции нет.

В местах голосования приднестровцев некоторые участки объявляли заминированными, их переносили на несколько десятков километров от Днестра. Что происходило с урнами для голосования в это время, неизвестно. Вполне можно предполагать, что красивый для PAS результат в 30% был получен элементарными вбросами.

На референдуме в 2006 году 97% приднестровцев высказались за присоединение к России, на выборах 2024 года был такой же процент голосов за Владимира Путина, все соцопросы подтверждают, что геополитический выбор остается неизменным. Поэтому доказывать привлекательность идеи евроинтеграции для Приднестровья – гиблое дело.

Правда, определенное движение в сторону ЕС у ПМР присутствует – европейский рынок сбыта стал чуть ли не основным для приднестровских предприятий.

Проблема расширения евроинтеграции не в устремлениях людей, которые живут вблизи границ ЕС. Европейцы не хотят множить у себя хаос, принимая страны с конфликтами. Это и новые точки напряжения с Россией, и непосильные финансовые издержки. Так, после принятия Румынии в ЕС Брюссель только на ремонт автодорог выделил стране 17 млрд евро. Но тогда ЕС мог создавать картинку благополучия. Сейчас  резонов для расширения нет – ресурсов самим не хватает.

– Посол говорит, что Киев поддерживает мирное урегулирование и что формат переговоров «5+2» нужно обновить с учетом евроинтеграции Молдовы и Украины. О чем это?

Позитив заявления – в утверждении мирного характера урегулирования, хотя мирный путь вовсе не предполагает, что он будет ненасильственный. Тирасполю будут выкручивать руки, угрожая экономическими и энергетическими дубинками. Но пока формат «5+2» существует как единственный признанный механизм, в его составе присутствует Россия как единственная страна-гарант мирного и справедливого урегулирования.

И тут, что называется, приехали. У РФ в регионе собственность, расставаться с которой она не намерена, а главное – Россия требует соблюдения прав своих граждан, проживающих здесь. Это значит, что урегулирование состоится на условиях Москвы. Для западной дипломатии это тупик.

Придумают новые форматы переговоров без участия России? Но и в эту игру можно играть вдвоем. Ничто тогда не помешает Москве признать, к примеру, итоги приднестровского референдума и включить ПМР в свой состав. Даже если это произойдет формально, будет интересно понаблюдать, как в ЕС вступит Молдова с территориями, которые Россия считает своими. Или как будет происходить «униря» Молдовы с Румынией.

– Что может предпринять Россия для укрепления влияния в регионе в нынешних условиях?

Обеспечить безопасность и относительное благополучие своих граждан  в Приднестровье – любыми способами. Если приднестровцы вынуждены торговать с ЕС, оформляя документы в Молдове, но это позволяет сохранять рабочие места и сохранять стабильность, пусть Молдова называет это «успехами реинтеграции».

Январский газовый кризис показал:  чем сильнее давление на Приднестровье, тем сильнее становится влияние России. Активность Москвы, пусть и проявленная эпизодически, воодушевила многих. Поэтому если в Брюсселе, в Киеве или в Кишиневе не хотят роста регионального влияния Москвы, им достаточно просто не трогать Приднестровье.

