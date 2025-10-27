В Киеве успокаивают: Это не котлы! Это всего лишь оперативное окружение

Игорь Шкапа.  
27.10.2025 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 744
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация для Украины в Купянске и Покровске (Красноармейске) ухудшается, но полноценных котлов там нет.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация для Украины в Купянске и Покровске (Красноармейске) ухудшается, но полноценных котлов там нет....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нет никаких котлов, есть оперативные окружения. Ситуация в Покровске и Купянске действительно ухудшается, но котлов нет. Более того, это уже пятидесятые заявления о котлах. А котёл во время этой войны был только один раз в Мариуполе», – сказал Бортник.

По его словам, котлов и не может быть, поскольку в этой войне сплошной линии фронта нет – и всегда сохраняется возможность для отвода войск, хотя и без техники.

«Много объявлялось, но нигде реального котла не было, поэтому успокойтесь», – призывал политолог своих укро-подписчиков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить