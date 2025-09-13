В Киеве угрожают Белоруссии: «Наши дроны случайно упадут на Мозырский НПЗ»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белорусская армия якобы принимала участие в боевых действиях против Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Каратель жалуется, в Польше все больше тех, кто считает, что в инциденте с дронами виновата Украина, но при этом утверждает, что российские дроны якобы летели со стороны Белоруссии.

«Давайте позлорадствуем. Если с территории Беларуси к нам прилетают дроны, то имеют ли право наши дроны сбиться с курса и где-то упасть на Мозырский нефтеперерабатывающий комбинат в Беларуси?», – заявил Лапин.

Он говорит, что Белоруссия – это «откровенный союзник России».

«И те, кто воевал в первые дни полномасштабного вторжения на Черниговщине и здесь на Киевщине, прекрасно знают, сколько мы забаранили белорусских собак. Да, я говорю сейчас о Лукашенко, который дал свои войска, которые вместе с русскими заходили на нашу территорию», – утверждает майор ВСУ.

По его словам, белорусские войска были выведены после оказанного им сопротивления.