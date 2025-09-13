В Киеве угрожают Белоруссии: «Наши дроны случайно упадут на Мозырский НПЗ»
Белорусская армия якобы принимала участие в боевых действиях против Украины.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Каратель жалуется, в Польше все больше тех, кто считает, что в инциденте с дронами виновата Украина, но при этом утверждает, что российские дроны якобы летели со стороны Белоруссии.
«Давайте позлорадствуем. Если с территории Беларуси к нам прилетают дроны, то имеют ли право наши дроны сбиться с курса и где-то упасть на Мозырский нефтеперерабатывающий комбинат в Беларуси?», – заявил Лапин.
Он говорит, что Белоруссия – это «откровенный союзник России».
«И те, кто воевал в первые дни полномасштабного вторжения на Черниговщине и здесь на Киевщине, прекрасно знают, сколько мы забаранили белорусских собак. Да, я говорю сейчас о Лукашенко, который дал свои войска, которые вместе с русскими заходили на нашу территорию», – утверждает майор ВСУ.
По его словам, белорусские войска были выведены после оказанного им сопротивления.
«Поверьте мне, не трепался бы, если бы не знал. Ну, но это так, история. Поэтому, если есть что-то сказать, то давайте скажем по отношению к Лукашенко и Мозырскому НПЗ, который дает львиную долю валютных поступлений Батьке», – пригрозил Лапин.
