В Киеве тревожатся: Разрежут фронт на две части – и кирдык ВСУ
Основная цель ВС РФ не Южное направление, а Славянско-Краматорский укрепрайон, при этом прорыв русских в Днепропетровскую область будет иметь катастрофические для ВСУ последствия.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Противник пытается разрезать фронт на две части – в Днепропетровскую область, Новопавловское направление. Осталось один-два км. Разрезав, они нам затруднят боевые действия в обеспечении логистики. Войны выигрывают генералы и логистика… Если разрежут, начнут выдавливать нашу группировку с Донецкой области. Пойдут ли на Днепропетровскую область? Не скажу. Если перейдут и начнут делать плацдарм – ситуация очень плохая.
Пойдёт ли Запорожская область? Вопрос. Насколько я понимаю, группировка Запорожской области «Днепр» служит для того, чтобы сдерживать наши стратегические резервы. Основная цель – не Южный Донбасс, а Славянско-Краматорский укрепрайон», – сказал Стариков.
«Личный состав будет убывать в качестве безвозвратных санитарных потерь. И убывать он будет у обороняющейся стороны намного больше, чем у наступающей. Почему? Разрезание фронта на две части. Армия сто тысяч против такой же – примерно одинаково.
А если есть армия сто тысяч и две армии по 50 тысяч – так вот, две армии по 50 тысяч разбиваются очень быстро и без проблем», – добавил эксперт.
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