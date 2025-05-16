В Киеве тревожатся: Разрежут фронт на две части – и кирдык ВСУ

Вадим Москаленко.  
16.05.2025 18:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 575
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Основная цель ВС РФ не Южное направление, а Славянско-Краматорский укрепрайон, при этом прорыв русских в Днепропетровскую область будет иметь катастрофические для ВСУ последствия.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основная цель ВС РФ не Южное направление, а Славянско-Краматорский укрепрайон, при этом прорыв русских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Противник пытается разрезать фронт на две части – в Днепропетровскую область, Новопавловское направление. Осталось один-два км. Разрезав, они нам затруднят боевые действия в обеспечении логистики. Войны выигрывают генералы и логистика… Если разрежут, начнут выдавливать нашу группировку с Донецкой области. Пойдут ли на Днепропетровскую область? Не скажу. Если перейдут и начнут делать плацдарм – ситуация очень плохая.

Пойдёт ли Запорожская область? Вопрос. Насколько я понимаю, группировка Запорожской области «Днепр» служит для того, чтобы сдерживать наши стратегические резервы. Основная цель – не Южный Донбасс, а Славянско-Краматорский укрепрайон», – сказал Стариков.

«Личный состав будет убывать в качестве безвозвратных санитарных потерь. И убывать он будет у обороняющейся стороны намного больше, чем у наступающей. Почему? Разрезание фронта на две части. Армия сто тысяч против такой же – примерно одинаково.

А если есть армия сто тысяч и две армии по 50 тысяч – так вот, две армии по 50 тысяч разбиваются очень быстро и без проблем», – добавил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить