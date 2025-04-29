В Киеве со страхом ждут бойцов КНДР «в ещё больших количествах» – уже в Донбассе

Вадим Москаленко.  
29.04.2025 19:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 555
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Позитивный опыт привлечения северокорейских войск могут повторить на Донбассе.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Позитивный опыт привлечения северокорейских войск могут повторить на Донбассе. Об этом на канале журналиста-иноагента...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я, по-моему, говорил о корейцах месяца три назад. Ведь скопление людей «с раскосыми и жадными очами» заметно издалека. Их прекрасно видят. И надо отдать должное, что теперь говорят – да, они проявили стойкость, нечувствительность к потерям, но об этом говорилось и ранее. Но теперь и Герасимов признал.

[Зачем?] Говорили, что только Курская область, но не исключаю, что они теперь могут появиться и в Донецкой области ещё в большем количестве. Ведь, отталкиваясь от российской Конституции, это часть Российской Федерации», – отметил он.

«Что помешает, учитывая договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и КНДР, масштабировать позитивный, по мнению Генштаба российской армии, опыт?», – переживал Золотарёв.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить