Позитивный опыт привлечения северокорейских войск могут повторить на Донбассе.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, по-моему, говорил о корейцах месяца три назад. Ведь скопление людей «с раскосыми и жадными очами» заметно издалека. Их прекрасно видят. И надо отдать должное, что теперь говорят – да, они проявили стойкость, нечувствительность к потерям, но об этом говорилось и ранее. Но теперь и Герасимов признал.

[Зачем?] Говорили, что только Курская область, но не исключаю, что они теперь могут появиться и в Донецкой области ещё в большем количестве. Ведь, отталкиваясь от российской Конституции, это часть Российской Федерации», – отметил он.