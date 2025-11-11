В Киеве разочарованы: Срыв строительства венгерской АЭС «Пакш-2» провалился

Вадим Москаленко.  
11.11.2025 16:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 401
 
Венгрия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина, Энергетика


Пока американское вмешательство и отказ Венгрии от российской составляющей в энергетике остаются благими пожеланиями противников РФ и «больше похожи на прожекты, чем на реальные проекты».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила украинский эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока американское вмешательство и отказ Венгрии от российской составляющей в энергетике остаются благими пожеланиями...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, могут ли американские модульные реакторы «вообще похоронить идею» достройки венгерской АЭС «Пакш-2» [против строительства которой были введены санкции ещё при Байдене].

«И что вы думаете о контрактах, где американцы таки переводят Венгрию, по крайней мере, на свои ядерные сборки для АЭС?», – уточнил пропагандист.

Кошарная ответила, что «это не факт». 

«Потому что сообщения от венгерских лидеров и Белого дома, например, что касается нефти, расходятся. Венгры утверждают, что это исключение из-под санкций США в вопросе нефти – бессрочное. А американцы говорят, что только на год.

Что касается обещаний покупать эти сборки, во-первых, на мой взгляд, Венгрия ни в коем случае не откажется от этого российского проекта, потому что это строится за деньги кредита России. И они даже там что-то с банками делали.

А обещания, ну, пока что не построено, работы идут, какой-то бетон на площадке заливают, они не откажутся, сто процентов. А топливо – это процесс ещё долгий, обещали, там изменение обстоятельств и т.д.

Обещать можно много. Зачем там про малый модульный реактор? Тоже только обещания пока что. Потому что у Венгрии нет финансовых ресурсов, там долгое время была помощь от  ЕС и т.д. Поэтому это…», – комментировала укро-эксперт.

«Это больше похоже на прожекты, чем на реальные проекты», – закончил за спикера разочарованный пропагандист канала.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить