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«Украинская демократия в опасности!», «Не смогли поддержать демократию!», «Позор!», – вопят лишившиеся американских грантов «независимые СМИ» в унисон с хорами ЛОМов на зарплате у Банковой.

Что за гевульт? Украина и правда оказалась в шаге от диктатуры и репрессий, а мы и не заметили? И как теперь жить?

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Оказывается, Верховная рада в присутствии специально приехавших по такому случаю на ее заседание еврокомиссаров (!) провалила голосование, которое должно было засвидетельствовать поддержку Зеленского парламентом и в очередной раз поддержать его бессменность до конца войны на основе отмены в этот период всяческих выборов в стране.

На птичьем языке юридических казуистов это называется «необходимостью соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия военного положения».

И вот это-то милое положение и провалила Рада под дружный вой на евроболотах.

Проект №13039 «О поддержке демократии в Украине», согласно которому Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины, согласно части первой статьи 108 Конституции Украины», набрало только 218 голосов, горестно сообщил депутат от ядовито-прозападной партии «Голос» Ярослав Железняк.

И знаете что? Это просто песня, причем, во всех смыслах. Не только потому, что украинский парламент взял очередную оруэлловскую высоту, обозвав документ о бессрочном нахождении задницы Зеленского в президентском кресле «поддержкой демократии».

Но еще и потому, что была дана смачная оплеуха европолитикам. Ведь, отказ Украины от проведения выборов в условиях войны был поддержан всеми ее «европейскими союзниками». Стармеры, Макроны и прочие отцы европейской демократии лично позвонили в Киев, убеждая «легитимного», что никакой он не диктатор.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас лично благословила специфическую украинскую демократию, заявив, что «в период активных боевых действий выборы проводить не следует».

Она также отчитала Дональда Трампа, настаивающего как раз таки на проведении выборов и ставящего под вопрос легитимность Зеленского и называющего его «диктатором». Мол, в риторике Трампа «слишком явно прослеживаются российские нарративы». В общем, позор наймиту Кремля.

Заслуживает внимания аргументация боевой эстонки:

«Выборы предусматривают внутреннюю конкуренцию, а речь идет о противостоянии внешнему врагу, и все силы должны быть направлены на борьбу с ним», – считает Каллас.

Обобщая заветы еврокомиссаров, задача посполитых на нынешнем этапе – не мечтать о странном – каких-то правах, свободах и выборах, а дружно сплотиться вокруг директора своего концлагеря и его верных капо.

И тут такой досадный сбой. Что обидно – даже не все «слуги народа» демократию защитили. Их что-то в районе то ли 230 то ли 232, а голосов за проваленный проект, как мы уже отмечали выше, всего 218. Не помогла даже мобилизация на защиту демократии бывших членов ОПЗЖ во главе с заслуженным ренегатом республики Юрием Бойко.

Впереди – выяснение отношений и разбор полетов на тему – кто шагает не в ногу. Но что тут думать? Итак волне очевидно, что черная зрада пробралась под парламентский купол и заставила депутатов, – о ужас! – думать. Причем, не только о себе, но и немножко о Родине. Точнее, о том, что с ней будет, если и дальше переть буром против Трампа животворящего.

Очевидный выбор стихийного парламентского большинства – в пользу Трампа, а не Зеленского.

Впрочем, еще не вечер. По устоявшейся в Раде привычке переголосовывать нужные Банковой документы по многу раз – до тех пор, пока на изнасилованном табло не высветится заветная цифра поддержки, можно предположить в скором времени, не исключено, что даже и сегоднябудет попытка номер два. И вот, если и она окажется столь же результативной, легитимному будет повод крепко задуматься, все ли крепко у него с тылом.

При этом, по данным Reuters, документ будет состоять из трех абзацев. В них выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта» и подтверждается, что «главная цель ООН заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров».

К тому же и Вашингтон, вопреки традиции, в этом году отказался стать одним из соавторов проекта резолюции, которая поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает Россию.

Тем временем, за океаном назревает более глобальная зрада. Сегодня, в день очередной годовщины начала войны, Совет безопасности ООН намерен поставить на голосование подготовленную американцами резолюцию по этому поводу.

Как известно, Вашингтон все эти дни безуспешно давил на Украину с целью отозвать ее проект, традиционно выдержанный в резко антироссийском духе, и склонял европейцев к отказу от соавторства осуждающей РФ резолюции Генассамблеи ООН. И, чтобы закрыть тему, Штаты внесли свой проект – «нейтральный», в котором Россия впервые за три года не названа «агрессором».

Предложенный американцами текст состоит всего из трех абзацев – в которых выражается скорбь по поводу «трагической гибели людей в ходе конфликта между Россией и Украиной» и «призыв к скорейшему прекращению конфликта, а также к установлению прочного мира».

Голосование за украино-европейский и американский проекты в ООН станет лакмусом, который выявит реальную расстановку сил на мировом уровне. Как опасается британская Financial Times, США могут вместе с Россией и Китаем выступить в Совбезе против заявлений в поддержку Украины.

Европейцы уже подняли превентивный визг насчет того, что «действия Украины приравниваются к действиям России».

«Эта [американская] формулировка, очевидно, неприемлема для нас. Все это связано между собой и является частью более широкого изменения позиции США», – заявили в ЕС.

Для Штатов это уже второй подобный жест. Перед этим они также переписали заявление G7, убрав оттуда все «проукраинские» пассажи и осуждение «российской агрессии».

Для украинской демократии, привыкшей к хабалистому стилю поведения на международной арене, на фоне безоглядной поддержки стоящего за ее спиной Запада, наступают темные времена.