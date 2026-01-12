В Киеве пугают ЕС «Орешником» – и требуют сбивать его из Польши

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы обезопасить себя от российских ракет и дронов, ЕС должен передать Украине сто истребителей – и закрыть небо над Польшей, сбивая с ее территории российские ракеты над Украиной.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife с Людмилой Немырей» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удар Орешником напоминает, что подход в организации противовоздушной и противоракетной обороны должен быть системный. Мы давно это предлагаем, и союзники видят, что усиление этой обороны будет более эффективной в случае кооперации с Украиной. Уже поляки к этому пришли, после удара 10 сентября. И запрашивают наших инструкторов, говорят, что готовы к формированию совместной ПВО, и вообще делают заявление, что надо закрывать небо Украины, а в дальнейшем и в Польше», – уверял Романенко.