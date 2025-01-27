В Киеве прозрели: «Мир не состоит из одного ЕС и НАТО, где нас никто не ждёт»

Украина осталась у разбитого корыта с надписями «ЕС» и «НАТО» на бортах.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим о том, что идём в ЕС, идём в НАТО, но мир далеко не состоит только из ЕС и НАТО, где нас никто не ждёт. Я глубоко уверен, что ни в ЕС, ни в НАТО мы в ближайшие лет 20 точно не будем. Конечно [Зеленский уже сказал, что это была ложь], нас всё время обманывали.

И вся эта история с внесением в Конституцию пункта о том, что мы там «повынни буты в НАТО», это всё фикция! Нас не ждут ни в НАТО, ни в ЕС. И это было понятно для людей, хоть чуть-чуть понимающих, как устроен ЕС.

Потому что условий в Украине для вступления в ЕС и НАТО нет, и это тоже надо учитывать. Украина заняла какую-то абсолютно идиотскую позицию на мировом пространстве: мы хотим в ЕС и НАТО, хотя, решение будут принимать США и Китай.

США, которые наши партнёры, но говорят – мы против, чтобы вы вступали в НАТО. И теперь это поперечный шпагат на несколько ног, на которых сидит Украина, а реально двигаться туда мы не можем», – сокрушался Попенко.