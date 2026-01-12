В Киеве признали, что РФ адаптировалась и перешла на собственные комплектующие для ракет

Россия сумела преодолеть влияние западных санкций на работу своего оборонно-промышленного комплекса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт, обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников.

Он признал, что российский ВПК выпускает ракетные новинки, которые уже идут в серийное производство.

«Что касается влияния санкций, а также ограничения доступа к современным технологиям двойного и военного назначения, то мы действительно видим, что по определенным направлениям и по определенным номенклатурам враг смог адаптироваться и перейти на собственное производство комплектующих и компонентов.

Или же для подобных целей он широко привлекает технологическую базу и комплектующие непосредственно из Китая», – добавил Кушников.