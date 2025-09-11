Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад мог бы эффективно шантажировать десятки тысяч российских чиновников, угрожая конфискацией активов или высылкой обратно в Россию детей, обучающихся в Европе или Америке. А нынешний формат санкций не действует.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те ограничения, которые сейчас обговариваются в «19 пакете» европейских санкций – это важно, но существенно ничего не изменит», – сказал Длигач.