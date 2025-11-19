В Киеве потребовали запретить российский контент на всех мировых стриминговых платформах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гаджеты и соцсети – это «отравленное зелье» для украинских детей, поскольку они тут же в них начинают искать российский контент.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявила украинская уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По большому счёту [гаджеты и соцсети] – это выстрел в голову нашим детям. Это же не только «Маша и Медведь», которые собирают страшенные деньги. И мы через своих детей, через недальновидных родителей инвестируем в российскую оборонку. Которые потом возвращаются к нам такими «приветами» и уничтожают наш мир. Это чрезвычайно мощное оружие, оружие информативное…», – вещала шпрехенфюрер.

«Русские постоянно находятся под нашествием их такого информационного формата и контента, и я более чем уверена, с каким-то влиянием на нейронные связи оно происходит. И то, что мы, давая своему ребёнку гаджет, и определённым образом не обеспечивая его через определённые настройки, фактически подсовываем ему отравленное зелье», – бредила Ивановская.

Ведущая спросила, помогут ли такие меры, как блокировка мессенджера «Телеграм», о чём уже давно говорит украинский политикум, но не решается.