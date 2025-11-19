В Киеве потребовали запретить российский контент на всех мировых стриминговых платформах

Вадим Москаленко.  
19.11.2025 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 369
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Гаджеты и соцсети – это «отравленное зелье» для украинских детей, поскольку они тут же в них начинают искать российский контент.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявила украинская уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гаджеты и соцсети – это «отравленное зелье» для украинских детей, поскольку они тут же...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По большому счёту [гаджеты и соцсети] – это выстрел в голову нашим детям. Это же не только «Маша и Медведь», которые собирают страшенные деньги. И мы через своих детей, через недальновидных родителей инвестируем в российскую оборонку. Которые потом возвращаются к нам такими «приветами» и уничтожают наш мир. Это чрезвычайно мощное оружие, оружие информативное…», – вещала шпрехенфюрер.

«Русские постоянно находятся под нашествием их такого информационного формата и контента, и я более чем уверена, с каким-то влиянием на нейронные связи оно происходит. И то, что мы, давая своему ребёнку гаджет, и определённым образом не обеспечивая его через определённые настройки, фактически подсовываем ему отравленное зелье», – бредила Ивановская.

Ведущая спросила, помогут ли такие меры, как блокировка мессенджера «Телеграм», о чём уже давно говорит украинский политикум, но не решается.

«Это необходимо сделать. Необходимо. Если мы стратеги, если мы думаем о завтра, если мы думаем об Украине украинской. Иной и не будет. Или будет просто одноимённая территория, но Украины здесь не будет…

Вносить в списки тех исполнителей, скажем, российских, которые поддерживают политику своего государства. Политику агрессии, политику уничтожения.

И чтобы выходить на то, чтобы большие международные стриминговые платформы считались с законодательством страны, которая страдает в этой ужасной войне»,– требовала в ответ укро-омбудсмен.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить