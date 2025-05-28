В Киеве переживают, что антироссийские санкции «быстро устаревают»

Антироссийские санкции, которые не обновлялись боле полугода, фактически становятся бесполезными.

Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые санкции, которые не обновляются 3-6 месяцев, теряют свою эффективность на 50%. Если они не обновляются год, они теряют свою эффективность на 70-80%. И так и далее.

Мало принимать пакеты санкций. Важно постоянно их модернизировать и обновлять, усовершенствовать, потому что бизнес и противник находят возможность эти санкции обходить», – сказал Бортник.