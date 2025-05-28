В Киеве переживают, что антироссийские санкции «быстро устаревают»
Антироссийские санкции, которые не обновлялись боле полугода, фактически становятся бесполезными.
Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Любые санкции, которые не обновляются 3-6 месяцев, теряют свою эффективность на 50%. Если они не обновляются год, они теряют свою эффективность на 70-80%. И так и далее.
Мало принимать пакеты санкций. Важно постоянно их модернизировать и обновлять, усовершенствовать, потому что бизнес и противник находят возможность эти санкции обходить», – сказал Бортник.
«Фактически сейчас США и Европа практически исчерпали механизмы нормальных и даже адских санкций. Остались санкции только апокалиптические, которые необходимо вводить против партнеров России, таким образом уничтожая свои отношения с этими странами. С Китаем, Индией, Турцией и многими другими, Ближним Востоком.
Или остались санкции, которые лежат за гранью этики элит. Например, конфискация российских активов будет означать, что сейчас арабские шейхи, латиноамериканские наркобароны потянут резко свои капиталы из Европы. Чужое брать нельзя. Приморозить его, прихватить, ограничить использование в каких-то ситуациях можно попытаться, но чужое брать нельзя, потому что за это потом будет реальная ответственность», – жаловался политолог.
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