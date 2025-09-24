В Киеве опасаются, что через пару месяцев украинские дроны станут совсем неэффективными

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина зря тратит огромные суммы денег в основном на дроны – в ущерб другим номенклатурам вооружений.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самое опасное, что может… и я вижу по определённым признакам, что делает наша власть. Сначала 155-мм [снаряды] – туда бросили всё финансирование. А сейчас всё финансирование бросают на дроны. Как бы не оказаться в определённый момент, а этот момент может наступить через месяц-два, максимум три, что когда есть меч, есть и щит – система РЭБ. Война в электромагнитной сфере развивается так, что те деньги, которые мы кинули только на дроны, не развивая другую номенклатуру вооружений, могут оказаться малоэффективными», – тревожится Стариков.

Сославшись на данные командования Сил беспилотных систем ВСУ, он заметил, что на тактическом театре военных действий лишь 5-10% дронов поражают цель, тогда как тихоходные большие дроны, работающие по глубоким тылам, достаточно легкая цель для ПВО, но спасает Украину, что в прежние годы РФ «разрушила систему противовоздушной обороны страны».

По его словам, ситуация начала меняться, и, например, Мэр Москвы Сергей Собянин «взял на себя такую смелость, административный ресурс, заставил военных создать систему ПВО именно Москвы».

Эксперт объясняет, что сформирована эшелонированная система из ЗРК «Панцирь» – если пропускает дрон одна установка, то далее по нему работает следующая.