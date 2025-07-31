В Киеве негодуют: «Протухшая соросятина устроила картонный майдан на радость Путину»

Рукотворность протестов на Украине по поводу изменений в законопроектах, касающихся НАБУ и САП, видна невооружённым глазом.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был не стихийный протест. То, что присутствовала рука политтехнологов в этом «картонном майдане», совершенно очевидно. Стремились изобразить народное творчество, но матюки на картоне – яркое свидетельство культурного и интеллектуального уровня участников. Когда выходит студентка журналистики, которой 20 лет, и она на ясном глазу рассказывает, что она уже 10 лет следит за работой НАБУ?

Представьте десятилетнего ребёнка, который интересуется нюансами антикоррупционного законодательства. На кого рассчитано? Это чистой воды пахнет такой протухшей соросятиной. Вот такая низкопробная пропаганда. Фактически мы видим борьбу мерзавцев с негодяями», – считает Золотарёв.