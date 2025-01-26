Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

То, как бессмысленно были утилизированы силы ВСУ в окружении в Великой Новосёлке, наводит на мысль, что киевское политическое руководство помогает русским достигать целей СВО.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Береза выразил уверенность, что ситуация в Великой Новосёлке была создана искусственно и привёл слова одного из военных: «Этот Ленинград можно было не делать».

«Это политическое решение. Власть семимильными шагами движется в сторону переговоров, заморозки конфликта, и подыгрывает непосредственно русне. Чтобы потом Путин сказал: ну вот, мы уже основные задания СВО выполнили, провели оккупацию Донецкой и Луганской областей, можем останавливать. Поэтому на определённых участках, где пытается создать условия для лучшего наступления русских не из-за действий наших войск, а за счёт бездеятельности наших руководителей. Вот это достаточно чётко прослеживается», – прокомментировал Кривонос.

Береза согласился с генералом.