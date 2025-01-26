В Киеве негодуют: «Идёт каннибализация ВСУ, руководство подыгрывает русским»
То, как бессмысленно были утилизированы силы ВСУ в окружении в Великой Новосёлке, наводит на мысль, что киевское политическое руководство помогает русским достигать целей СВО.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Береза выразил уверенность, что ситуация в Великой Новосёлке была создана искусственно и привёл слова одного из военных: «Этот Ленинград можно было не делать».
«Это политическое решение. Власть семимильными шагами движется в сторону переговоров, заморозки конфликта, и подыгрывает непосредственно русне. Чтобы потом Путин сказал: ну вот, мы уже основные задания СВО выполнили, провели оккупацию Донецкой и Луганской областей, можем останавливать. Поэтому на определённых участках, где пытается создать условия для лучшего наступления русских не из-за действий наших войск, а за счёт бездеятельности наших руководителей. Вот это достаточно чётко прослеживается», – прокомментировал Кривонос.
Береза согласился с генералом.
«110 бригада говорит, что есть, чем воевать и чем стрелять, но некому. Колоссальные потери во 2-м, 3-м стрелковых батальонах. Пехоты нет. Даже в бригаде уже не владеют информацией о пропавших без вести. И из-за этого в пехоту сейчас отправляют всех – от разведосов до поваров и водителей фактически во всех подразделениях. Начинается каннибализация бригады. А помощи нет. Мне кажется, что вы правы, когда говорите, что кто-то решил помочь русским реализовать поставленные перед ними задания», – негодовал экс-правосек.
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