В Киеве негодуют: «Идёт каннибализация ВСУ, руководство подыгрывает русским»

Вадим Москаленко.  
26.01.2025 18:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Сожрите друг друга, Украина


То, как бессмысленно были утилизированы силы ВСУ в окружении в Великой Новосёлке, наводит на мысль, что киевское политическое руководство помогает русским достигать целей СВО.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, как бессмысленно были утилизированы силы ВСУ в окружении в Великой Новосёлке, наводит на...

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Береза выразил уверенность, что ситуация в Великой Новосёлке была создана искусственно и привёл слова одного из военных: «Этот Ленинград можно было не делать».

«Это политическое решение. Власть семимильными шагами движется в сторону переговоров, заморозки конфликта, и подыгрывает непосредственно русне. Чтобы потом Путин сказал: ну вот, мы уже основные задания СВО выполнили, провели оккупацию Донецкой и Луганской областей, можем останавливать. Поэтому на определённых участках, где пытается создать условия для лучшего наступления русских не из-за действий наших войск, а за счёт бездеятельности наших руководителей. Вот это достаточно чётко прослеживается», – прокомментировал Кривонос.

Береза согласился с генералом.

«110 бригада говорит, что есть, чем воевать и чем стрелять, но некому. Колоссальные потери во 2-м, 3-м стрелковых батальонах. Пехоты нет. Даже в бригаде уже не владеют информацией о пропавших без вести. И из-за этого в пехоту сейчас отправляют всех – от разведосов до поваров и водителей фактически во всех подразделениях. Начинается каннибализация бригады. А помощи нет. Мне кажется, что вы правы, когда говорите, что кто-то решил помочь русским реализовать поставленные перед ними задания», – негодовал экс-правосек.

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