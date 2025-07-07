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Остаётся только надеяться, что вспыхнет война России с Азербайджаном и Арменией, а ещё лучше, если РФ нападёт на Прибалтику – чтобы «все, наконец, поняли, как тяжело Украине».

Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил бывший боевик нацбата «Айдар», помешанный на идее «незалежной» Ингрии Антон Мулкахайнен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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