В Киеве мрачнеют прогнозы: «Не все украинские города переживут эту зиму»

Игорь Шкапа.  
03.10.2025 19:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 322
 
Есть сомнения, что украинская энергетика выдержит новую порцию ударов по соответствующей инфраструктуре.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне очень сложно прогнозировать, насколько наша энергетическая система выдержит вообще такое количество ударов. Потому что тот запас прочности, который был в Украине на 2022 год, мы достаточно серьёзно исчерпали», – сказал Попенко.

Он вспоминает, что зимой 2022-2023 года жил в Сумах, когда одновременный удар по всем трансформаторным подстанциям погрузил страну в блэкаут. И рассказывает, что приходилось спать в трех куртках и под пятью одеялами.

В этот же раз, говорит эксперт, русские будут выбивать каждый регион по отдельности.

«Сложно понять, насколько мы можем продержаться весь отопительный сезон. Всё будет зависеть от нескольких факторов: обстрелы и погода. Погода прогнозируется на этот год европейскими синоптиками крайне нестабильная с очень низкими температурами в центральной и восточной части Украины – до минус 25.

Выдержит ли Украина при таких обстрелах, выдержит ли она температуру минус 25? У меня есть глубокие сомнения. По крайней мере, точно не все города», – прогнозирует Попенко.

