В Киеве мандраж: Россия впервые начала бить таким количеством баллистики
Россия увеличила пуски таких ракет по Украине, с которыми тяжело справиться ПВО.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.
У него поинтересовались, увеличивает ли Россия запас ударных дронов и ракет.
«Да, однозначно увеличивает. Вы же посмотрите, что произошло сегодня. Я впервые вижу, чтобы баллистических ракет прилетело в два с лишним раза больше, чем крылатых. Они прекрасно понимают, что нам тяжело прикрыть наши города от баллистики, потому что у нас на всю Украину 12 комплексов антибаллистических с очень ограниченной дальностью (25 километров радиус), способных поражать баллистические ракеты», – сказал выступающий.
По его словам, самые болезненные удары русские стараются нанести именно теми средствами, которые тяжело сбивать.
Ведущий спросил, это впервые ли, что баллистических ракет прилетело больше, чем крылатых.
«Я вот сейчас попытался открутить, к сожалению, нет света, не могу посмотреть статистику свою, но, похоже, что это один из первых случаев, когда баллистики более чем в два раза больше, чем крылатых ракет», – заявил Романенко.
