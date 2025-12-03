Украина не выполнит никаких российских требований, даже если подпишет фиктивный мирный договор.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ни в коем случае мы не должны вести переговоры об условиях избирательного процесса и процесса голосования на Украине…

Какую нам ловушку могут поставить? Нас могут обязать легализовать пророссийские политические силы, если мы начнем переговоры по вопросу о выборах после войны.

И нас могут подталкивать, чтобы мы максимально открыли информационную сферу, чтобы во время выборов у нас действовали российские нарративы.

После войны этого ни в коем случае нельзя допускать. Категорическая позиция украинской стороны – ни в коем случае мы не можем идти на выполнение таких российских ультиматумов, даже если американцы могут их поддерживать. Для нас это тоже должна быть красная линия», – жаловался Фесенко.