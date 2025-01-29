Соратник Тягнибока: Русских убедят только удары по Москве

Вадим Москаленко.  
29.01.2025 10:43
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Россия, Украина


Украине нужно сосредоточиться на ударах по Москве, потому что атаки столицы больше всего беспокоят жителей России. Об этом в эфире канала «Телеграф» заявил бывший вице-спикер Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, что должно произойти «чтобы московиты поняли, что война им во вред».

Украине нужно сосредоточиться на ударах по Москве, потому что атаки столицы больше всего беспокоят...

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«Не существует такого количества денег и экономических санкций. Они хоть чёрный хлеб будут жрать, но они будут воевать. И они – один-в-один воплощение своего руководителя. Они точно такие же.

Единственное, что может их зацепить – это когда гахнет по Москве. В любом другом городе – не интересно, даже не слышно. Хабаровск, Красноярск Петербург – то такое. А вот если по Москве прилетит – это уже страшно, значит, их царь не может себя защитить», – сказал Кошулинский.

Он пожаловался, что даже курский рейд не вызвал у жителей России столь острой реакции, на которую рассчитывали в Киеве. Националист предложил убеждать регионы России в идее, на которую некогда купилась Украина: уверенности в своей самодостаточности.

«Там нет какого-то большого негатива к СВО. Они всё воспринимают за чистую монету. Поэтому нужно работать с этническими территориями, которые понимают, что будущее в слабой Московии – это их самостоятельная страна, которая может себя обеспечить ископаемыми и ресурсами», – подытожил он.

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