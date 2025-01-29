Соратник Тягнибока: Русских убедят только удары по Москве

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Украине нужно сосредоточиться на ударах по Москве, потому что атаки столицы больше всего беспокоят жителей России. Об этом в эфире канала «Телеграф» заявил бывший вице-спикер Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, что должно произойти «чтобы московиты поняли, что война им во вред».

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«Не существует такого количества денег и экономических санкций. Они хоть чёрный хлеб будут жрать, но они будут воевать. И они – один-в-один воплощение своего руководителя. Они точно такие же. Единственное, что может их зацепить – это когда гахнет по Москве. В любом другом городе – не интересно, даже не слышно. Хабаровск, Красноярск Петербург – то такое. А вот если по Москве прилетит – это уже страшно, значит, их царь не может себя защитить», – сказал Кошулинский.

Он пожаловался, что даже курский рейд не вызвал у жителей России столь острой реакции, на которую рассчитывали в Киеве. Националист предложил убеждать регионы России в идее, на которую некогда купилась Украина: уверенности в своей самодостаточности.