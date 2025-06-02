В Киеве испугались, что подарили Трампу повод – отказаться от критики Москвы

Устраивая теракты на территории РФ, Украина даёт Москве весомый дипломатический аргумент и право на ответные удары.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О негативной стороне этого всего процесса. Смотрите, ударам по российской стратегической авиации предшествовала серия диверсий на железных дорогах. В результате одной из них произошло крушение пассажирского поезда с гибелью гражданских.

Обратите внимание, что вчера делал Лавров – позвонил Рубио, и жаловался на Украину в этой части, не в части стратегической авиации, а в части вот этих поездов, что Украина проводит диверсионные и террористические методы ведения войны. Рубио выразил соболезнования и сочувствия.

Что это означает? Две недели практически Трамп и его администрация критиковали Москву за то, что они бомбят украинские города. Эта история с поездом, она может ослабить или вообще нивелировать американскую критику в отношении Москвы в этой части, что она наносит удары по украинским городам, что погибло мирное население», – сказал Бортник.