В Киеве испугались, что подарили Трампу повод – отказаться от критики Москвы

Вадим Москаленко.  
02.06.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Устраивая теракты на территории РФ, Украина даёт Москве весомый дипломатический аргумент и право на ответные удары.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Устраивая теракты на территории РФ, Украина даёт Москве весомый дипломатический аргумент и право на...

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«О негативной стороне этого всего процесса. Смотрите, ударам по российской стратегической авиации предшествовала серия диверсий на железных дорогах. В результате одной из них произошло крушение пассажирского поезда с гибелью гражданских.

Обратите внимание, что вчера делал Лавров – позвонил Рубио, и жаловался на Украину в этой части, не в части стратегической авиации, а в части вот этих поездов, что Украина проводит диверсионные и террористические методы ведения войны. Рубио выразил соболезнования и сочувствия.

Что это означает? Две недели практически Трамп и его администрация критиковали Москву за то, что они бомбят украинские города. Эта история с поездом, она может ослабить или вообще нивелировать американскую критику в отношении Москвы в этой части, что она наносит удары по украинским городам, что погибло мирное население», – сказал Бортник.

«Поэтому происходит перебалансировка. И после этих ударов, сначала по поезду, потом удары по авиации, США могут уже отказаться от критики Москвы.

Потому что Москва получает аргумент: «Они подрывают нашу критическую безопасность, они атакуют наше гражданское население, они применяют диверсионные методы ведения войны». Ведь водители этих грузовиков были использованы вслепую. Говорят, что часть из этих водителей была убита, когда их использовали вслепую», – подытожил он.

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