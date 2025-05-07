В Киеве грозят терактами против российских военных

Анатолий Лапин.  
07.05.2025 16:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Задачей Украины после конфликта будет создание спецслужбы, аналогичной израильскому Моссаду, которая будет заниматься терактами в отношении российских военных.

Об этом в интервью украинской журналистке Анне Максимчук заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задачей Украины после конфликта будет создание спецслужбы, аналогичной израильскому Моссаду, которая будет заниматься терактами...

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«Мы должны каждого фиксировать. На самом деле сейчас управление по расследованию военных преступлений Пантелеева работает над этим очень эффективно. Они помнят о почти каждом военнослужащем. Я считаю, что каждого мы должны либо найти юридически, найти и преследовать, либо я уверен, что после войны, а даже уже мы должны создавать, закрытые, совершенно секретные группы, которые будут заниматься ликвидацией по всему миру, военнослужащих, врагов. Они должны понять, что они фашисты, как фашисты нацистской Германии, гитлеровской армии, которые там жили до 70-ти лет и переживали, что их кто-то грохнет каждый день.

Все эти военные РФ должны понимать, что они не могут даже выйти в кафе где-то в Подмосковье или где-то в Ростове-на-Дону, перекусить, потому что их могут грохнуть. И у нас должны быть такие подразделения, я надеюсь, они будут созданы, я бы сам возглавил такое и занимался ликвидацией таких военных РФ всю свою жизнь, сколько можно. Это должен быть украинский Моссад», – заявил Ярославский.

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