Главное для Украины сейчас – стать чем-то таким, из-за чего Дональд Трамп примет решение по-настоящему «дать отпор намерениям» Владимира Путина.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Перл-Харбор стал для американцев поводом вступить во Вторую мировую войну, то у нас тоже остаётся две возможности. Будет ли сейчас, если Путин откажет Трампу в его требованиях, то что будет Перл-Харбором для Трампа? Может ли что-то побудить Соединённые Штаты сделать то, что мы ожидаем от большой страны, которая должна дать отпор намерениям Путина…

А следующий вопрос – что будет Перл-Харбором для Европы? Когда Европа поймёт, что все эти склоки, которые были присущи европейскому сообществу на протяжении столетий… мы все помним, что все большие войны начались с Европы, и именно ЕС имел целью предотвратить эти войны», – рассуждал Харебин.