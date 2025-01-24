В Киеве гадают, как бы так Украине оказаться «Пёрл-Харбором для Трампа»
Главное для Украины сейчас – стать чем-то таким, из-за чего Дональд Трамп примет решение по-настоящему «дать отпор намерениям» Владимира Путина.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Перл-Харбор стал для американцев поводом вступить во Вторую мировую войну, то у нас тоже остаётся две возможности. Будет ли сейчас, если Путин откажет Трампу в его требованиях, то что будет Перл-Харбором для Трампа? Может ли что-то побудить Соединённые Штаты сделать то, что мы ожидаем от большой страны, которая должна дать отпор намерениям Путина…
А следующий вопрос – что будет Перл-Харбором для Европы? Когда Европа поймёт, что все эти склоки, которые были присущи европейскому сообществу на протяжении столетий… мы все помним, что все большие войны начались с Европы, и именно ЕС имел целью предотвратить эти войны», – рассуждал Харебин.
Наталья Мосейчук предположила, что этот момент настанет, «когда русские будут стоять и видеть в бинокль Вислу».
«Некоторые говорят, поляки считают, что когда Путин перейдёт Днепр – то для Польши, для Западного мира это будет тем самым Перл-Харбором. Но мы же не можем допустить того, что Путин перейдёт Днепр? Я даже не говорю о Киеве, а о Днепре как о городе», – поспешно добавил укро-политконсультант.
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