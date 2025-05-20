В Киеве боятся, что США заключат с Россией двусторонний анти-украинский договор
У Дональда Трампа не осталось никаких серьёзных рычагов давления на Россию, поэтому он может «сдать» Украину и пойти на сделку.
Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп не так много может предложить Путину того, что Путин не может забрать сам. Трамп может предложить, условно, более легкий путь к достижению его цели. Ну, допустим, полный отказ от американской поддержки Украины ускорит военное решение с точки зрения России», – сказал Щелин.
«А если говорить про то, чем Трамп может припугнуть Путина? Блокировка Балтии, например?», – спросила ведущая.
«Трамп не может это сделать. Это секрет полишинеля. Здесь Трампу сыграл медвежью слугу его нелюбимый Байден, потому что, в принципе, все, что Америка могла сделать «предпорогово» против России, уже было сделано.
Ничего более страшного в принципе сделать-то не получится, потому что любые следующие действия приведут к слишком большому риску для самих США.
Мы это увидели в примере с хуситами. Простите, если Трамп военным образом не смог с хуситами вопрос решить, а он не смог. То, простите, попытки военного перекрытия Балтики просто приведут к тому, что Россия будет конвоировать эти суда в сопровождении своих кораблей по нейтральным водам. И в случае военного инцидента там вплоть до очень большой эскалации, чего Трамп не хочет совершенно.
Самое лучшее, что может быть на встрече Путина и Трампа для обоих – это если они вынесут вопрос Украины за скобки, США выйдут из украинского конфликта, заключив, по сути, сепаратный мир, и они будут вместе там развивать какие-нибудь арктические проекты. Вот это Трамп строить может», – подытожил политолог.
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