В Киеве боятся, что США заключат с Россией двусторонний анти-украинский договор

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У Дональда Трампа не осталось никаких серьёзных рычагов давления на Россию, поэтому он может «сдать» Украину и пойти на сделку.

Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко рассказал политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп не так много может предложить Путину того, что Путин не может забрать сам. Трамп может предложить, условно, более легкий путь к достижению его цели. Ну, допустим, полный отказ от американской поддержки Украины ускорит военное решение с точки зрения России», – сказал Щелин.

«А если говорить про то, чем Трамп может припугнуть Путина? Блокировка Балтии, например?», – спросила ведущая.