В Херсоне остался минимальный гарнизон ВСУ, – экс-офицер ВС США

В Херсоне остался «минимальный гарнизон» ВСУ – большую часть сил перебросили под Запорожье, чтобы сдержать наступление российской армии.

Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Херсоне остался минимальный гарнизон, они все переброшены в Запорожье для защиты. И теперь они стоят перед дилеммой», – сказал выступающий.

Крапивник пояснил: в последние недели фиксируются случаи высадки российского десанта на острова возле правого берега Днепра у Херсона. Одновременно фронт «медленно, но стабильно продвигается в сторону Запорожья».

Теперь многое будет зависеть от успеха ВС РФ по освобождению Гуляйполя.