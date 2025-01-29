Правительство Фридриха Мерца, если оно будет сформировано в Германии, не даст Украине проиграть войну с Россией.

Об этом заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша позиция была все время и будет за поддержку вас. Мы знаем, что поставлено на карту на Украине. У нас есть абсолютная ясность и политическая воля, чтобы вы не проиграли эту войну. Другими словами, чтобы вы победили. Мы, конечно просили снять ограничения на вооружения, которые мы вам поставляем, но позиция канцлера Шольца другая. Политическая идея и политический шаг, который хочет сделать господин Мерц заключается в том, чтобы мы вместе в вами заняли позицию, в которой мы ставим условия Путину, говоря ему: если вы не остановитесь, Германия изменит свою позицию и предоставит больше вооружения Украине», – сказал Вадефуль.

Политик раскритиковал нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца за «слабую позицию», в которой он «создает образ канцлера мира, который не дает этой войне обостриться и не позволяет втягивать в нее Германию».