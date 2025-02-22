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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал обложку своего свежего номера с изображением Зеленского и алармистским заголовком: «Преданный. Сначала Зеленский, скоро мы?»

Редакция заявила о «радикальном» изменении политики США в отношении союзников, комментируя высказывания Трампа о боевых действиях на Украине.

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По мнению издания, президент США «предал» украинского «Уинстона Черчилля», так как обсуждает условия мира с Россией без делегации Киева.

«Попытка Зеленского завоевать расположение Трампа пока провалилась, о чем свидетельствуют яростные нападки Трампа в его адрес», — сказано в материале издания.

Впервые с начала войны, утверждают немцы, Зеленский не знает своей роли, так как ему придётся идти на «уродливые» компромиссы.

«Бывший актер Владимир Зеленский вынужден признать, что даже не знает пьесу, в которой ему теперь предстоит принять участие», – добавляет Der Spiegel.

Издание констатирует, что «Трамп относится к Украине как к объекту и хочет договориться с Владимиром Путиным о ее умиротворении, разделе и использовании».

При этом «попытка Зеленского завоевать расположение Трампа пока провалилась, о чем свидетельствуют яростные нападки Трампа в его адрес».

Недавно Трамп предложил Украине вернуть потраченные на неё деньги налогоплательщиков с помощью редкоземельных ресурсов. Сначала Зеленский согласился, но затем передумал и демонстративно «уснул» во время визита министра финансов США с целью заключения сделки.Это было расценено в США, как обман.