В Германии бьют тревогу: «Русские стоят на месте? Да каждый месяц Украина теряет по Мюнхену»

Корреспондент немецкой газеты Welt Ибрагим Набер в эфире телеканала ZDF поделился своими впечатлениями от поездки на украинский фронт и пришел к неутешительным для Киева и Запада выводам.

Он рассказал, что вместе с двумя коллегами и тремя украинскими солдатами попал под удар российского дрона примерно в 30 километрах от линии фронта. Один военный погиб, два получили тяжелые ранения, немец же отделался легкими травмами.

Ведущий заметил: в Германии сложилось мнение, будто конфликт в значительной степени застопорился – линия фронта практически не движется, наблюдаются лишь незначительные подвижки, по сути, ситуация практически заморожена.

Набер категорически не согласился с этим.

«Украина теряет территорию каждый месяц… За последние пять-шесть месяцев российская армия захватила 2500 квадратных километров. Каждый месяц российская армия захватывает примерно территорию Мюнхена, возможно, даже немного больше», — заявил журналист.

Жалуется он и на засилье российских дронов.

«Существует непосредственная зона смерти, которая теперь простирается на 15-20 километров. В этом районе сотни, а в некоторых городах и тысячи дронов-камикадзе размером с ладонь. Они стоят несколько сотен евро и врезаются в каждый танк, в каждого солдата, во всё, что движется», — сказал Набер.

По его мнению, Германия далека от возможностей ВС РФ по беспилотникам.

«При нынешнем положении дел мы не готовы защищаться. Мы не можем остановить сотни российских беспилотников большой дальности, внезапно направившихся в сторону Западной Европы», – сокрушается он.

Набер добавил, что даже образцовая бригада бундесвера в Литве, которая сейчас формируется, «не имела бы шансов на современном поле боя».

Журналист подчеркнул, что Россия многому научилась в этой войне и становится всё более искусной, в частности, в подавлении беспилотников, и добилась прогресса в использовании оптоволоконных беспилотников.