В Германии уволят от 40 до 50 тысяч сотрудников автозаводов

Елена Острякова.  
13.01.2026 20:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 471
 
Германия, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Автомобильная промышленность, на которой базируется экономика Германии, оказалась в плачевном состоянии из-за отказа от российского газа. Компании платят за энергоносители повышенные цены, проигрывают конкурентам из Китая и теряют свою долю на рынке.

Об этом немецкий бизнесмен и экономист Андре Барендрегт заявил в интервью каналу «Папочка канцлера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Производственные издержки невероятно высоки, потому что стоимость энергии в Германии сейчас стремительно растет. И это видно по немецким компаниям, которые планируют массовое увольнение. Я думаю, что в долгосрочной перспективе в Германии будет уволено от 40 до 50 тыс сотрудников. Это «Фольксваген», Daimler Truck.

И эти уволенные люди попадут в систему социального обеспечения. Они окажутся на улице и будут получать социальные пособия. Они больше не будут платить налоги и делать отчисления в систему социального обеспечения», – сказал Барендрегт.

По его словам, у «Порше» операционные убытки составляют 95%, у «Ауди» – 45%, а у «Мерседес» – 55%.

