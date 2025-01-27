В генетической памяти украинцев отсутствует понятие собственного государства – глава Госсовета Крыма

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«Украинская государственность» вновь потерпела крах, потому что сами украинцы не видят ценности в государстве и вряд ли смогут вообще оценить.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для создания государства у народа должна быть сила. Государства создавались совершенно в другой исторический период и все, что образовывается после этого, не несет в себе никакой генетической памяти. Соответственно, ценности государства нет. Как на Украине, созданной искусственно после развала Советского союза. Там нет ценности государства. Если бы она была, они бы не допустили того, что сделали. Но ценности нет. Они не понимают, что такое государство, не поняли и поймут ли вообще. Я считаю, что к большому сожалению идея украинской государственности напрочь обанкротилась. Теперь, если создавать её по новой, то нужно вкладывать новые смыслы, иначе не создашь. Ты будешь колотиться, потратишь не одно поколение, но люди жить не будут, будут сбегать с этой территории», – подчеркнул Константинов.

По его мнению, есть единая государственность русских земель, которую еще в XVII веке подтвердила «Переяславская рада».