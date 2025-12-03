«В Евросоюзе стремительно нарастают анти-украинские настроения» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
03.12.2025 20:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 426
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Польша, Протесты, Россия, Украина


Европейские народы больше не хотят жертвовать своими интересами ради финансирования Украины.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские народы больше не хотят жертвовать своими интересами ради финансирования Украины. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Правительство Туска фактически играет в правоконсервативную повестку, это отражение нынешних настроений в Польше. И это проблема, которая говорит, что внутренние отношения в польском обществе негативно влияют на тему европейского единства и на отношения с Украиной.

Мы видим, что в нынешнем польском обществе очень много критических установок по отношению к Украине. Это не означает, что между нами непреодолимые проблемы. Но если раньше были только экономические проблемы, то сейчас это касается негативного отношения к украинским беженцам и более жестких требований к Украине», – жаловался Фесенко.

«Поэтому в Польше и некоторых других странах мы видим всплеск популистских антиукраинских настроений. Это политика национального эгоизма. Одна из черт этих популистских движений – это политика национального эгоизма: «нас не волнует Украина, и союзнические обязательства внутри ЕС, но волнует, чтобы наши деньги оставались у нас, и интересы нашей страны были превыше других».

А это уже серьёзный вызов, создающий проблемы для баланса интересов внутри ЕС», – подытожил пропагандист.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить