«В Евросоюзе стремительно нарастают анти-украинские настроения» – киевский политолог
Европейские народы больше не хотят жертвовать своими интересами ради финансирования Украины.
Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Правительство Туска фактически играет в правоконсервативную повестку, это отражение нынешних настроений в Польше. И это проблема, которая говорит, что внутренние отношения в польском обществе негативно влияют на тему европейского единства и на отношения с Украиной.
Мы видим, что в нынешнем польском обществе очень много критических установок по отношению к Украине. Это не означает, что между нами непреодолимые проблемы. Но если раньше были только экономические проблемы, то сейчас это касается негативного отношения к украинским беженцам и более жестких требований к Украине», – жаловался Фесенко.
«Поэтому в Польше и некоторых других странах мы видим всплеск популистских антиукраинских настроений. Это политика национального эгоизма. Одна из черт этих популистских движений – это политика национального эгоизма: «нас не волнует Украина, и союзнические обязательства внутри ЕС, но волнует, чтобы наши деньги оставались у нас, и интересы нашей страны были превыше других».
А это уже серьёзный вызов, создающий проблемы для баланса интересов внутри ЕС», – подытожил пропагандист.
