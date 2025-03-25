В ЕС придумали план по срыву переговоров между Путиным и Трампом
Европейские лидеры грозятся отправить на Украину свои военные контингенты, чтобы таким образом сорвать назревающие мирные переговоры.
Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для чего вбрасывается эта тема про миротворцев? Для того, чтобы сорвать переговоры, чтобы сорвать мирный процесс. Я уверен, ну практически на 100%, что ни Стармер, ни Макрон, вбрасывая эти темы, и не думают посылать никакие свои войска. Тем более без прикрытия Соединенных Штатов, тем более без прикрытия пятой статьи Устава НАТО, о чем им прямо министр обороны США заявил.
Они не настолько безумцы, чтобы вот так вот бросать свои войска на верную смерть, на прямое столкновение с ядерной державой, с Россией», – сказал Корнилов.
«Я думаю, что делается это все именно для того, чтобы и Россия и США зашли в тупик на этом самом мирном треке. То есть, как ведь они преподносят эту тему? «Нам плевать, что говорит Россия, нам плевать, что думает Путин, мы дождемся перемирия, а затем, не спрашивая Россию, на основе двусторонних договоренностей с Украиной, введем этих самых своих миротворцев, и никого не будем спрашивать, что нам дальше делать. Мы гордые, мы самостоятельные».
Но вот, соответственно, они понимают, что нас это, конечно, не устроит. И надеются таким образом, не мытьем так катанием, свести на нет все миротворческие усилия, которые предпринимает администрация США. Вот, на мой взгляд, и вся эта логика», – подытожил эксперт.
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