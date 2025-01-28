О дне рождения казахского политузника-русофила в Москве вспомнил лишь один общественник

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В день 47-летия политического узника этнократического режима Казахстана русофила Ермека Тайчибекова состоялся пикет возле посольства этой страны в Москве. Политолог Пётр Коломец призвал отпустить на свободу ни в чём не повинного человека, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К посольству Казахстана Коломец пришёл с плакатом: «Свободу Ермеку Тайчибекову! Токаев, прекрати беспредел!» и провёл одиночный пикет.

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«Ермек – искренний сторонник России, он осуждён лишь за то, что всегда поддерживал нашу страну. 27 января Ермеку Тайчибекову исполнится 47 лет, наш пикет приурочен в том числе к его дню рождения. В местах лишения свободы он неоднократно подвергался давлению, что привело к ухудшению состояния его здоровья», – рассказал организатор акции.

Что характерно в целом в России о русофиле Тайчибекове, отбывающем десятилетний срок по сфабрикованным обвинениям за идеи воссоединения Казахстана и России, критику правящего режима Астаны за гонения на русских и дунган, практически никто не вспомнил. Равно как официальная Москва даже не пытается по своим каналам добиться освобождения этого человека, искреннего русофила и горячего сторонника братства русского и казахского народов.

Сейчас русофил отбывает десятилетний срок, полученный им, по сути, исключительно за выражение собственного мнения, в колонии №29 в Карагандинской области – «учреждение чрезвычайной безопасности», где содержатся рецидивисты, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления.