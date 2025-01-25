В Давосе подсчитали, что СВО с лихвой окупится для России

Константин Серпилин.  
25.01.2025 13:15
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина, Финансы, Экономика


Благодаря богатым полезным ископаемым на территории Украины, Россия с лихвой окупит затраты на проведение СВО после её окончания.

Об этом в ходе украинского завтрака в Давосе заявила председатель Совета директоров Американской торговой палаты в Украине Елена Кошарная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря богатым полезным ископаемым на территории Украины, Россия с лихвой окупит затраты на проведение...

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«Если проанализировать мотивы Путина, важно понимать, что он миллиардер-олигарх. Он контролирует жестокую олигархию, которая десятилетиями эксплуатировала ресурсы Украины и других бывших колоний, как они их называют», – утверждает Кошарная.

 

«Если посмотреть на это с точки зрения бизнеса, то если война обойдётся в 500 миллиардов долларов, а он потеряет 350 миллиардов долларов в замороженных активах, и потратит ещё 100-200 миллиардов.

То захват 26 триллионов долларов в виде природных ресурсов, захват 12 триллионов долларов из них в виде критически важных минералов, и даже половины или четверти из этого – это впечатляющая окупаемость инвестиций. Давайте не будем об этом забывать», – подытожила она.

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