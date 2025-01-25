В Давосе объяснили, почему Украину грабить выгоднее, чем Африку

Для стран Евросоюза может быть крайне выгодной эксплуатация украинских месторождений.

Об этом на украинском завтраке в Давосе заявил управляющий партнер консалтинговой компании «McKinsey» на Украине Александр Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы действительно стремимся поддержать восстановление Украины. И одной из наших целей является стимулирование инвестиций в стратегические секторы. Мы считаем, что критически важное сырьё – это один из немногих секторов, где есть большой потенциал с точки зрения экономического влияния, и который очень привлекателен для международного сотрудничества», – сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что кроме богатых полезных ископаемых, Украина обладает сохранившейся после СССР инфраструктурой и географической близостью к Европе, что позволит проще добывать и вывозить ресурсы. Это даст Западу преимущество перед Китаем.

«Украине есть, что предложить. И дело не только в обширной ресурсной базе. Есть ещё несколько компонентов, в которых Украина действительно может внести свой вклад в мировую экономику. Например, инфраструктура. Украина хорошо обеспечена железными дорогами и электричеством. В Африке это заняло бы годы и увеличило бы стоимость проекта в разы. На Украине это всё уже есть.

Второй момент – это близость к Европе, в логистическом и геополитическом плане. А ещё рабочая сила, Украина – одна из немногих стран, где есть действующие шахты», – подытожил он.