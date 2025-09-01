В бывшей ГДР немцы помогают России отследить поставки оружия бандеровцам

Елена Острякова.  
01.09.2025 12:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 755
 
Германия, Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина


Россия «шпионит за Германий» с помощью беспилотников. Дроны кружат в основном над территорией бывшей ГДР, чтобы отследить вывоз оружия на Украину и пункты обучения украинских солдат. Причем, беспилотниками управляют местные немцы – и не только за деньги, но и из идеологических соображений.

Об этом эксперт по безопасности Ханс-Якоб Шиндлер заявил в интервью ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно предположить, что когда речь идет о небольших беспилотниках, это не штатные сотрудники какой-либо российской разведывательной службы… Это так называемые одноразовые агенты, которых нанимают для какой-то операции, чтобы сделать несколько снимков и отправить», – сказал Шиндлер.

Он считает, что «одноразовых агентов» вербуют через соцсети и не только за деньги.

«Здесь есть смесь идеологической близости к России и денежных стимулов. Людям платят за эту работу, слава Богу, с немецкой точки зрения, не очень много. Поэтому кампания федерального правительства направлена на то, действительно ли стоит совершать государственную измену, за которую предусмотрено серьезное наказание – вплоть до тюремного заключения, за несколько сотен евро», – стращал Шиндлер.

Метки: , , , ,

