Прямо во время интервью британской газете Guardian в резиденции главы киевского режима Зеленского пропал свет.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Зеленский сделал вид, что удивился и предложил продолжить интервью. Всё это похоже на очередную заготовку – ранее неоднократно команда Зе-шоуменов во время визита западных политиков в Киев включала сирены, хотя воздушная опасность в этот момент не объявлялась.

Так или иначе, но в интервью Зеленский объявил – хотел бы уже сейчас получить ввод западных, в том числе британских войск на свою территорию, но «партнеры» готовы на это лишь после перемирия.