В бункере Зеленского отключили свет прямо во время интервью британцам
Прямо во время интервью британской газете Guardian в резиденции главы киевского режима Зеленского пропал свет.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Зеленский сделал вид, что удивился и предложил продолжить интервью. Всё это похоже на очередную заготовку – ранее неоднократно команда Зе-шоуменов во время визита западных политиков в Киев включала сирены, хотя воздушная опасность в этот момент не объявлялась.
Так или иначе, но в интервью Зеленский объявил – хотел бы уже сейчас получить ввод западных, в том числе британских войск на свою территорию, но «партнеры» готовы на это лишь после перемирия.
«Есть предложение, чтобы направить войска из некоторых стран. Это идея Франции и Великобритании. Конечно, мы хотим этого сегодня, но идея была в том, что это будет после. Предложение лидеров было о том, что это будет после прекращения огня или чего-то подобного».
