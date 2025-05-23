В Бундестаге переругались из-за «Северного потока»
Германия должна окончательно отказаться от российского газа, который «наносит серьёзный ущерб» европейскому климату и демократии.
Об этом на заседании Бундестага заявила депутат от партии «Зелёных» Агнешка Бругер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сказка о мирном и якобы дешёвом российском газе – это коварная и дорогостоящая ложь. Это дорого обошлось нашей стране – огромный энергетический ущерб, и огромная потеря доверия во внешней политике. И до сих пор никто не взял на себя реальной ответственности», – вещала Бругер.
«Никогда больше не должны возвращаться коррупция, старые связи с Москвой – и фатальная зависимость от путинского газа. Потому что его агрессия направлена не только против Украины. Будь то хакерские атаки, перерезание интернет-кабелей, заказные убийства, диверсии, вплоть до зажигательных бомб в самолётах. Наша страна тоже давно под прицелом.
Правительство должно обеспечить окончательный выход из газопровода «Северный поток», потому что путинский газ наносит ущерб климату и будущему наших детей, это яд для мира и свободы!», – бредила немка.
В ответ депутат от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер отметил, что из-за «зеленых» немцы сильно обеднели.
«Вы несёте ответственность за то, что наша энергетическая безопасность была разрушена. Вы закрыли последние АЭС, отключили угольные электростанции – и пытались заткнуть рот критикам зелёной системы уголовными исками.
В результате наши граждане платят вторые по величине цены на электроэнергию в G20. Ваше видение Германии – тележное колесо вместо промышленности, глинобитные дома вместо многоэтажек, отключение электроэнергии.
Мы хотим доступной энергии, и надёжного снабжения. Сделайте ставку на реализм, прекратите эту зелёную политику. Нам не нужна зависимость от России или США. Зелёные хотят, чтобы и здесь мы оказались в зависимости», – возмутился он.
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