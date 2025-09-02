В Британии напуганы потенциальным залпом «Орешника»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британские вооруженные силы не имеют систем ПВО, которые способны противостоять российским ракетам.

Об этом в британской газете «Телеграф» пишет старший научный сотрудник группы военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований Сидхарт Каушал.

«Российский высокотехнологичный ракетный и беспилотный арсенал опустошил украинские города, вызвав массовые жертвы и повредив жизненно важную гражданскую инфраструктуру. Кровопролитие этих практически еженощных бомбардировок, транслируемых на весь мир, обеспокоило британских политиков, опасающихся, что мы не сможем противостоять таким атакам в случае начала войны с Россией», – пишет Каушал.

Он жалуется, что у Британии не многослойной системы ПВО вроде израильского «Железного купола», но радуется, что ракеты «Искандер» «не могут нас достичь».

При этом автор опасается российских крылатых ракет, запускаемых со стратегических бомбардировщиков или подводных лодок.

«В случае с Великобританией Россия, скорее всего, сосредоточится в первую очередь на важных военных целях, таких как критически важные аэродромы и центры управления», – считает эксперт.

По его словам, русских надо убедить, что их авиация и подлодки понесут высокие потери, но признает, что «наши нынешние средства обороны недостаточны для этого».

Впрочем, дальше Каушал утверждает, что сейчас у России нет достаточного количества баллистических ракет для удара по Британии, но предупреждает, что «ситуация может довольно быстро измениться в течение следующего десятилетия».

«Если Россия сможет производить свою новую ракету средней дальности «Орешник», которой она нанесла удар по украинскому городу Днепр в прошлом году, со скоростью, сопоставимой с той, с которой Советский Союз производил ракеты СС-20 (около 40 штук в год), к середине 2030-х годов появится мощный потенциал в несколько сотен «Орешников». Более того, хотя российские гиперзвуковые планирующие боевые блоки, такие как «Авангард», в настоящее время производятся в небольших количествах и устанавливаются на межконтинентальных ракетах, предназначенных для преодоления систем ПРО США, Россия в конечном итоге разместит эти возможности на ракетах для использования в Европе, подобно тому, как Китай сделал со своей ракетой DF-17», – говорится в статье.

Резюмируя, Каушал подчеркивает, что хотя Британия пока и «может отложить принятие важных решений о расходах на полноценную систему ПРО, она не может избегать их бесконечно, и время не ждет».