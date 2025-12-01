«В ближайшие два дня ответа не будет», – Кремль вынужден взять паузу по атакам на танкеры

Россия в ближайшие дни не будет предпринимать меры в ответ на атаки Украины на танкеры «теневого флота» в водах Турции. Пауза связана с прибытием в Москву американских переговорщиков. Однако затем Кремлю придётся выработать план, иначе суда начнут топить не только в Черном море.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запуганный Зеленский сейчас опасен. То, что сейчас происходит в Черном море, когда бьют по транспортным танкерам, это очень серьезно. И здесь надо искать варианты ответа, потому что в Черном море может прекратиться вообще все судоходство. Это такой истеричный поступок, который для Украины вообще катастрофа. России будет очень плохо, а Украине – катастрофа. Но если это будет, Украина может продержаться от 4 до 6 месяцев. А потом будет полная катастрофа», – сказал Царев.