«В ближайшие два дня ответа не будет», – Кремль вынужден взять паузу по атакам на танкеры

Максим Столяров.  
01.12.2025 15:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 735
 
Россия в ближайшие дни не будет предпринимать меры в ответ на атаки Украины на танкеры «теневого флота» в водах Турции. Пауза связана с прибытием в Москву американских переговорщиков. Однако затем Кремлю придётся выработать план, иначе суда начнут топить не только в Черном море.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запуганный Зеленский сейчас опасен. То, что сейчас происходит в Черном море, когда бьют по транспортным танкерам, это очень серьезно. И здесь надо искать варианты ответа, потому что в Черном море может прекратиться вообще все судоходство.

Это такой истеричный поступок, который для Украины вообще катастрофа. России будет очень плохо, а Украине – катастрофа. Но если это будет, Украина может продержаться от 4 до 6 месяцев. А потом будет полная катастрофа», – сказал Царев.

«То, что сейчас они демонстративно бьют по транспортным судам, тем более в территориальных водах Турции – это попытка перевернуть шахматную доску, поскольку игра идёт вообще не в их пользу. И это очень серьезно, это 20-25% нашего экспорта.

Я уверен, что наши сейчас будут молчать и терпеть. Потому что сегодня приедет Виткоф, сейчас в самом разгаре переговоры. Ну, два судна миллионов по 70-80 долларов – ну да, это такое.

Но вполне возможно, что наши корабли начнут топить по всему миру, да. И надо как-то отвечать. Но думаю, вот прямо сейчас, в течение одного-двух дней, ответа не будет. Но потом должен быть план, как отвечать. И это очень непростое решение», – подытожил экс-депутат.

