Части ВСУ, пытающиеся срезать Добропольский выступ, продвигаясь, оказываются в низине, и вполне возможно, что российское командование ждёт максимального скопления сил противника на уязвимом участке для решающего удара.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ удалось занять Паньковку на восточной части этого выступа, напротив которой тоже стоят украинские войска с запада, и между ними дистанция сократилась до 3,5-4 км. По идее, пройди эти километры, и замкнётся окружение полноценное, не оперативное. Но легко сказать, трудно сделать. Несмотря на то, что там сосредоточены самые лучшие части ВСУ, не получается. Они двинулись на Маяк приблизительно из Шахово по руслу реки.

Важнейшим обстоятельством военного планирования является захват плато, возвышенности, и там, где войска уходят в низину, в длинный овраг, противник получает преимущество. Прямо конкретно про этот случай я рассказываю, где украинские войска накапливаются в низинах на части этого плацдарма.

Обе армии доказали уже давным-давно, что они умеют сражаться в низинах, в условиях оперативного окружения, всё это понятно. Тем не менее, неубиенный факт – тот, кто на возвышенности, получает преимущество в дронах», – рассуждал Ширяев.