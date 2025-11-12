«В 2026-м Россия может победить»: британцы требуют спасать Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Эта зима может стать для России переломной в украинской войне.

Такими опасениями в американском журнале Foreign Affairs поделился старший британский военный аналитик, научный сотрудник по вопросам наземной войны Королевского института объединенных сил Джек Уотлинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, в то время как повреждённая энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну. Даже центр Киева остаётся без электричества на несколько часов каждый день. Отопление пока работает, но температура падает, и Украина должна быть готова к серьёзным перебоям в электроснабжении в холодные месяцы. Если России удастся ускорить свои успехи — возможно, за счёт ослабления украинских оборонительных рубежей и сокращения численности населения крупных городов вблизи фронта — она может взять курс на принуждение Украины к подчинению в 2026 году», – считает Уотлинг.

Впрочем, он надеется, что этого сценария можно избежать, отмечая, что, если Украина сможет объединить усилия с западными странами для оказания реального давления на экономику и энергетическую инфраструктуру России, «прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года».

По мнению автора, удары по российским НПЗ и инфраструктуре могут заставить Москву осознать, что её возможности «подходят к концу».