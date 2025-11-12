«В 2026-м Россия может победить»: британцы требуют спасать Украину
Эта зима может стать для России переломной в украинской войне.
Такими опасениями в американском журнале Foreign Affairs поделился старший британский военный аналитик, научный сотрудник по вопросам наземной войны Королевского института объединенных сил Джек Уотлинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эта зима может стать решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, в то время как повреждённая энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну. Даже центр Киева остаётся без электричества на несколько часов каждый день. Отопление пока работает, но температура падает, и Украина должна быть готова к серьёзным перебоям в электроснабжении в холодные месяцы.
Если России удастся ускорить свои успехи — возможно, за счёт ослабления украинских оборонительных рубежей и сокращения численности населения крупных городов вблизи фронта — она может взять курс на принуждение Украины к подчинению в 2026 году», – считает Уотлинг.
Впрочем, он надеется, что этого сценария можно избежать, отмечая, что, если Украина сможет объединить усилия с западными странами для оказания реального давления на экономику и энергетическую инфраструктуру России, «прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года».
По мнению автора, удары по российским НПЗ и инфраструктуре могут заставить Москву осознать, что её возможности «подходят к концу».
«Вашингтон должен признать, что прекращение огня не будет достигнуто символическими жестами и уступками Москве. Изменение понимания Кремлем своих перспектив потребует постоянного давления и дисциплины. Личных договорённостей между лидерами недостаточно. Для Европы риторическая воинственность теперь также должна подкрепляться чёткой политикой. Украина всё ещё может выиграть время, чтобы давление на Россию увенчалось успехом. Но она не может сопротивляться бесконечно», – резюмирует британский аналитик.
