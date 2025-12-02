Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Передача Украине краденных российских активов будет полезна и самой Европе, поскольку это обеспечит множество заказов по оборонке и восстановлению со стороны Киева.

Об этом заявил просроченный Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Ирландии Микалом Мартином пресс-конференции в Дублине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы также обсудили сегодня позицию относительно замороженных российских активов. Уже давно пора направить их Украине ради того, чтобы мы могли надёжно обеспечить всё. И свою оборону, и своё восстановление. И это будет польза не только для нас, но и для партнёров. Мы будем давать больше заказов странам, которые нам помогают», – потребовал Зеленский.

Ирландский премьер поддержал криворожского клоуна.