«Уже давно пора!» – Зеленский требует замороженные российские активы
Передача Украине краденных российских активов будет полезна и самой Европе, поскольку это обеспечит множество заказов по оборонке и восстановлению со стороны Киева.
Об этом заявил просроченный Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Ирландии Микалом Мартином пресс-конференции в Дублине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы также обсудили сегодня позицию относительно замороженных российских активов. Уже давно пора направить их Украине ради того, чтобы мы могли надёжно обеспечить всё. И свою оборону, и своё восстановление. И это будет польза не только для нас, но и для партнёров. Мы будем давать больше заказов странам, которые нам помогают», – потребовал Зеленский.
Ирландский премьер поддержал криворожского клоуна.
«Использование замороженных активов – это и сдерживание для такой будущей деятельности, и также соответствует ответственности. Должна быть ответственность для агрессора, который причинил такие разрушения.
Второе, очень практичный вопрос огромного объёма и цены украинского восстановления и того, кто за это будет платить. Это не может быть возложено только на европейских плательщиков налогов. Европа не начинала эту войну», – охотно вещал ничего не решающий ирландец.
