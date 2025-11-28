Благосклонные речи президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес просроченного украинского диктатора Владимира Зеленского – это последнее предупреждение и предложение вернуться в «добрый славянский мир», чтобы сохранить жизнь.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, вынужденная уехать из Киева в Турцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

