Урсула призвала европейцев прекратить панику из-за речей трампистов – и начать действовать «через силу»

Несмотря на то, что последние заявления трамповских чиновников совершенно «контроверсиальные для ЕС», в них есть здравое зерно, например, в необходимости увеличить расходы на оборону.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Падение Украины ослабит Европу, но также ослабит и Соединённые Штаты. Это усилит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе и поставит под угрозы наши общие интересы, потому что мы видим, что авторитарные режимы внимательно наблюдают – можно ли безнаказанно вторгнуться в соседнюю страну и нарушить международные границы, или есть ли реальное сдерживание. Вот, почему так важно, чтобы мы всё сделали правильно. Украине нужен мир через силу. Европа хочет мира через силу. Президент Трамп ясно дал понять, что США твёрдо намерены добиваться мира через силу. Поэтому я верю, что работая вместе, мы сможем добиться справедливого и прочного мира», – вещала фон дер Ляйен.