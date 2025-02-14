Урсула призвала европейцев прекратить панику из-за речей трампистов – и начать действовать «через силу»

Константин Серпилин.  
14.02.2025 18:59
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на то, что последние заявления трамповских чиновников совершенно «контроверсиальные для ЕС», в них есть здравое зерно, например, в необходимости увеличить расходы на оборону.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что последние заявления трамповских чиновников совершенно «контроверсиальные для ЕС», в них...

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«Падение Украины ослабит Европу, но также ослабит и Соединённые Штаты. Это усилит вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе и поставит под угрозы наши общие интересы, потому что мы видим, что авторитарные режимы внимательно наблюдают – можно ли безнаказанно вторгнуться в соседнюю страну и нарушить международные границы, или есть ли реальное сдерживание.

Вот, почему так важно, чтобы мы всё сделали правильно. Украине нужен мир через силу. Европа хочет мира через силу. Президент Трамп ясно дал понять, что США твёрдо намерены добиваться мира через силу. Поэтому я верю, что работая вместе, мы сможем добиться справедливого и прочного мира», – вещала фон дер Ляйен.

«Многие в европейских кругах безопасности были сбиты с толку, некоторые даже обеспокоены комментариями высокопоставленных чиновников США, сделанными ранее на этой неделе. Но мы должны быть честными, мы должны избегать возмущений и протестов, потому что если мы прислушаемся к сути замечаний, мы не только поймём, откуда они исходят, но и признаем, что есть некоторые замечания, с которыми мы можем согласиться. Украине должны быть предоставлены надёжные гарантии безопасности.

Но больше всего меня беспокоит то, что Европа должна не только говорить об этом открыто, но и действовать. Когда речь идёт о европейской безопасности, Европа должна делать больше, Европа должна вносить больший вклад. И для этого нам нужно увеличить расходы на оборону в Европе», – призвала главная еврокомиссарша.

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