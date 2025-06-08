Многие стереотипы о Западной Украине могут терять свою актуальность, особенно в связи с процессами, происходящими в регионе после начала СВО.

Об этом говорили участники подкаста «Чистота понимания», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года, когда на Украине легализовались все эти националистические движения, откуда самые отбитые батальоны? Днепропетровск, Харьков. Нет ни одного львовского нациковского батальона, франковского. Каким-то образом западенцы в такую крайнюю жесть не уходили. И даже после 2014 года, возвращения Крыма, пропаганды больше всего западенских разнорабочих на стройках Москвы, они ездили сюда. Когда украинцы первый раз объявили какие-то мобилизационные мероприятия, то они целыми сёлами уезжали, но не в Европу, а в Москву, и прекрасно себе существовали. А АТОшники в основном были сформированы именно из восточных регионов. Я не делаю никаких выводов, это просто факты, которые немного разбивают наше привычное понимание», – отметил замминистра цифрового развития Херсонской области РФ Михаил Шпир.

В свою очередь, политолог Семён Уралов поделился другими соображениями относительно западных регионов.