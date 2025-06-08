Уралов: Зеленский и СВО ударными темпами русифицируют Галичину
Многие стереотипы о Западной Украине могут терять свою актуальность, особенно в связи с процессами, происходящими в регионе после начала СВО.
Об этом говорили участники подкаста «Чистота понимания», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С 2014 года, когда на Украине легализовались все эти националистические движения, откуда самые отбитые батальоны? Днепропетровск, Харьков. Нет ни одного львовского нациковского батальона, франковского. Каким-то образом западенцы в такую крайнюю жесть не уходили.
И даже после 2014 года, возвращения Крыма, пропаганды больше всего западенских разнорабочих на стройках Москвы, они ездили сюда. Когда украинцы первый раз объявили какие-то мобилизационные мероприятия, то они целыми сёлами уезжали, но не в Европу, а в Москву, и прекрасно себе существовали.
А АТОшники в основном были сформированы именно из восточных регионов. Я не делаю никаких выводов, это просто факты, которые немного разбивают наше привычное понимание», – отметил замминистра цифрового развития Херсонской области РФ Михаил Шпир.
В свою очередь, политолог Семён Уралов поделился другими соображениями относительно западных регионов.
«Западная Украина сейчас кардинально изменилась. Никто её не русифицировал так, как Зеленский и СВО. Сколько сейчас во Львове одесситов, днепропетровцев, харьковчан – не очень понятно. Это как раз те одесситы и харьковчане, которые не хотят быть на передовой и не убегают в Европу, а в общем-то хотят жить относительно спокойной жизнью.
И вот эти представители городов юго-востока и Киева сейчас активно находятся в городах Западной Украины. Именно эти люди являются носителями самой этой внутренней идеи хатоскрайного мира. Я считаю, когда мы придём… Потому что для хатоскрайника мир – чтобы его не трогали.
А это и есть настоящий нейтралитет. Когда все большие игроки вокруг тебя – и не трогают, тогда для хатоскрайника наступает идеальный момент. Так что там всё очень непросто», – рассуждал Уралов.
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