Уралов: СВО воссоединила крымскотатарский народ

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Всех агрессивных экстремистов, вроде меджлисовцев Джемилёва и Чубарова, осталось не больше процента. Крымские татары показательно проявили свою гражданскую позицию, оставшись жить там, где жили.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет других стран, кроме России и Белоруссии, где украинец, выходец из Украины, будет равноправным, своим. Кстати, выбор крымскотатарского народа очень хорошо это показал. Обратите внимание, в Херсонской области, в Крыму. Сколько было разговоров о том, что «меджлис» (запрещен в РФ – ред.) поддерживают, пафос, надували щёки, «мы вечные враги». По факту все крымские татары остались там, где жили. Я общался с одним депутатом херсонским, крымским татарином, и что получилось? А вот для крымских татар СВО – это, на самом деле, воссоединение народа. А вот так получилось», – сказал Уралов.

Шелест возразил, что с ним не согласятся «все эти Джемилёвы».