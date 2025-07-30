Уралов: СВО воссоединила крымскотатарский народ

Вадим Москаленко.  
30.07.2025 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Всех агрессивных экстремистов, вроде меджлисовцев Джемилёва и Чубарова, осталось не больше процента. Крымские татары показательно проявили свою гражданскую позицию, оставшись жить там, где жили.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всех агрессивных экстремистов, вроде меджлисовцев Джемилёва и Чубарова, осталось не больше процента. Крымские татары...

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«Нет других стран, кроме России и Белоруссии, где украинец, выходец из Украины, будет равноправным, своим. Кстати, выбор крымскотатарского народа очень хорошо это показал. Обратите внимание, в Херсонской области, в Крыму. Сколько было разговоров о том, что «меджлис» (запрещен в РФ – ред.) поддерживают, пафос, надували щёки, «мы вечные враги».

По факту все крымские татары остались там, где жили. Я общался с одним депутатом херсонским, крымским татарином, и что получилось? А вот для крымских татар СВО – это, на самом  деле, воссоединение народа. А вот так получилось», – сказал Уралов.

Шелест возразил, что с ним не согласятся «все эти Джемилёвы».

«Они не согласятся! Но их-то осталось меньше процента. А если мы посмотрим, где живёт именно народ крымскотатарский, мы увидим, что из Гениченского района Херсонской области никто не уехал. Так же, как из Крыма, по большому счёту.

По факту крымскотатарский народ, из которого пытались лепить ещё больших, чем из украинцев, националистов, их всегда проводили по всем квотам Ющенки и прочие «оранжевые» – нет! Народ проголосовал тем, что он остался жить там, где он остался.

Поэтому нет других таких стран для выходцев из постсоветских государств и не только, потому что Россия – правопреемница СССР», – парировал эксперт.

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