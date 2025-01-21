Управляемость ВСУ висит на волоске. Фронт вот-вот посыплется, как домино – Золотарев

Анатолий Лапин.  
21.01.2025 12:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Системные проблемы в управлении ВСУ связаны с моральным разложением внутри украинской армии.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Системные проблемы в управлении ВСУ связаны с моральным разложением внутри украинской армии. Об этом в интервью...

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«У военных, у части военных есть, с кем приходится общаться такое, ну то, что да, там тактически теряем, но глубоких вклинений, выхода на оперативный уровень, у противника силы нет. Проблема в другом, как это не раз уже случалось в истории, знаю массу исторических примеров, когда в армии происходило такое – моральный надлом и дальше – все, как шашечки домино одно за другим, и фронт начинал сыпаться. Это было не раз в истории, поэтому опасаюсь вот такого поворота событий, тем более учитывая то, что все те, кто на фронте, стонут, говорят, что качество пополнения не выдерживает никакой критики.

В лучшем случае 10% (ну а по бумагам же выходит комплект), что из этих полусотни, которых там пополнение, можно поставить в строй лишь 3−5 человек, но этого же никого не волнует. Ну и плюс то, что зачастую командование имеет весьма отдаленное представление о реальном положении дел на местах, а это чревато том, что пока управляемость сохраняется, но все может измениться в один прекрасный момент, к сожалению. Вот это – то, что висит на волоске, вот это вызывает тревогу, а не потеря квадратных километров очередного населенного пункта. То, что системная проблема, потому что ВСУ становятся слабее», – заявил Золотарев.

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