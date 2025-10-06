Упорядочиванием этой территории всегда занималась Северная Русь – Уралов

Игорь Шкапа.  
06.10.2025 17:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 451
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пытаясь доказать свою лояльность бандеровцам, представители других наций быстро переходят на «мову», но при этом игнорируют идеи, которые заложены в украинской литературе.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пытаясь доказать свою лояльность бандеровцам, представители других наций быстро переходят на «мову», но при...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт вспомнил историю перепалки между главой МВД Украины и получившим госдолжности на Украине экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Когда они выясняли между собой, кто больше украинец. Когда Аваков и Саакашвили спорили, кто из них больше украинец. Бандиты, которые развязали войны в свое время. Армянин и грузин. Это же на голову не лезет.

Или афганец, который повод формальный сделал для Евромайдана. Или криворожский еврей, который теперь изображает главного бандеровца. Или севастополец с русской фамилией, глава ГУР. Или главнокомандующий, у которого все родственники в России. Вот, мы вкратце нарисовали картину маслом якобы украинских националистов», – сказал эксперт.

По его словам, эти люди решили, что если они перейдут на украинский язык, который не сложно выучить, то будут считаться своими.

«Этому можно научиться за годик-два и изображать из себя украинца, как Зеленский. Как Зеленский этому научился. Но если ты погрузишься в подлинную украинскую литературу, ты увидишь несколько идей, выраженных в «Тарасе Бульбе» наиболее выпукло.

Идея следующая: вашу элиту постоянно разводят, что она европейская. И второе – эта земля, этот перекресток, где постоянно прокатывались войны и были бесконечные конфликты. И потом, на выходе, мы увидим, что всегда упорядочиванием этой территории занималась Русь Северная», – резюмировал Уралов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить